Общественный транспорт в Казани 9 мая будет работать в усиленном режиме

Во время празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне – 9 мая – общественный транспорт в Казани будет работать в усиленном режиме. Об этом на деловом понедельнике рассказала замруководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

Так, после салюта будет организована дополнительная подача автобусов к остановке «Энергетический университет», в районе перекрестка улиц Ташаяк и Саид-Галеева и на остановке у здания торгового центра на улице Московской.

Кроме того, в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий движение транспортных средств будет временно ограничено:

30 апреля с 9:00 до 12:00 на площади 1 Мая;

3 мая с 18:00 до 23:00 на площади Тысячелетия;

7 мая с 16:00 до 22:00 на площади Тысячелетия, включая улицы Право- и Лево-Булачную до улицы Чернышевского;

С 8 мая с 16:00 до 10 мая 2:00 на площади Тысячелетия;

С 8 мая с 18:00 до 9 мая 22:00 на улице Бондаренко.

В случае скопления людей после завершения салюта возможно частичное перекрытие улицы Сибгата Хакима», – заключила Сагитова.