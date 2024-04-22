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Общественный транспорт в Казани 9 мая будет работать в усиленном режиме
Во время празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне – 9 мая – общественный транспорт в Казани будет работать в усиленном режиме. Об этом на деловом понедельнике рассказала замруководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.
Так, после салюта будет организована дополнительная подача автобусов к остановке «Энергетический университет», в районе перекрестка улиц Ташаяк и Саид-Галеева и на остановке у здания торгового центра на улице Московской.
Кроме того, в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий движение транспортных средств будет временно ограничено:
- 30 апреля с 9:00 до 12:00 на площади 1 Мая;
- 3 мая с 18:00 до 23:00 на площади Тысячелетия;
- 7 мая с 16:00 до 22:00 на площади Тысячелетия, включая улицы Право- и Лево-Булачную до улицы Чернышевского;
- С 8 мая с 16:00 до 10 мая 2:00 на площади Тысячелетия;
- С 8 мая с 18:00 до 9 мая 22:00 на улице Бондаренко.
В случае скопления людей после завершения салюта возможно частичное перекрытие улицы Сибгата Хакима», – заключила Сагитова.
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