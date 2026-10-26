Общественный транспорт Казани за 2026 год перевез 166 млн пассажиров

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Общественным транспортом столицы Татарстана за девять месяцев 2026 года было перевезено 166 млн пассажиров – на 1 млн больше, чем годом ранее. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сообщил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

«Это нас радует, учитывая, что в 2024–2025 годах наблюдалось снижение пассажиропотока. Надеемся, что к концу года количество пассажиров еще увеличится», – заявил Шакиров.

По словам докладчика, основной объем перевозок приходится на автобусы, но за девять месяцев 2026 года их доля уменьшилась на один процентный пункт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 62,5%. При этом по сравнению с прошлым годом на тот же самый один процентный пункт увеличилась доля перевозок электрическим транспортом – до 37,5%.

«Отмечу, что в последние пять лет доля метрополитена растет ежегодно. В текущем году она увеличилась еще на один процентный пункт и составляет 19% в общем объеме перевозок. В будние дни пассажиропоток составляет около 140 тыс. пассажиров. Доля перевозок трамваями и троллейбусами составила 7% и 12% соответственно», – добавил Шакиров.