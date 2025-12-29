Общественный наземный транспорт Казани в новогоднюю ночь будет работать до 2:00

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Общественный транспорт в Казани с 31 декабря по 11 января будет работать по графику выходного дня. Об этом сообщил замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров на деловом понедельнике.

«В новогоднюю ночь работа наиболее востребованных маршрутов городского наземного транспорта будет продлена до 2:00, а работа метрополитена – до 24:00», – рассказал Шакиров.

Он отметил, что 7 января будет организована специальная подача автобусов, в связи с празднованием Рождества Христова. Для посетителей Собора Казанской иконы Божией Матери после окончания праздничной службы к остановке «КАИ» обеспечат спецподачу автобусов.