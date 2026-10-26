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Общество 26 октября 2026 09:12

Общественный транспорт Челнов за год перевез более 45 млн пассажиров

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Общественный транспорт Набережных Челнов за прошлый год перевез более 45 млн пассажиров, из них свыше 34 млн – автобусами и более 11 млн – трамваями. Об этом на аппаратном совещании сообщил мэр города Наиль Магдеев.

Он поздравил работников городского транспорта с Днем автомобилиста. В отрасли трудятся более 1,1 тыс. человек.

«Есть большие планы по развитию большого общегородского транспорта. Мы активно работаем при поддержке Раиса Рустама Минниханова по нашим трамваям. Первая часть вопросов успешно решена – по приобретению автобусов. Второй частью по городскому транспорту мы занимаемся», – сказал Магдеев.

#Транспорт
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