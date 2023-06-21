Общественный совет УФСИН по РТ обсудил на всероссийском совещании поддержку сотрудников

УФСИН по РТ поучаствовало во всероссийском совещании с общественными советами при территориальных органах ведомства, сообщили в пресс-службе УФСИН России по РТ.

Основной целью встречи стал обмен положительным опытом по реализации интересных и социально значимых программ и проектов, направленных на поддержку сотрудников УИС и членов их семей, а также подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Фото: УФСИН России по РТ

В мероприятии, которое прошло под председательством советника директора ФСИН России Павла Карпова, участвовали запредседателя Общественного совета при ФСИН России Александр Воронцов, члены Общественного совета при ФСИН России Шамиль Кашаф, Михаил Хасьминский, Александр Брод, Сергей Алферов, Илья Аристов, Александр Шашков, а также сотрудники профильных управлений ФСИН РФ.

На заседании представители гражданского общества рассказали о работе в системе ФСИН и поделились планами на будущее. Они пришли к выводу, что подобные встречи очень полезны, поскольку позволяют обмениваться идеями, аккумулировать лучщую практику и внедрять ее в регионах.

Фото: УФСИН России по РТ

От Татарстана в совещании в режиме видеоконференции приняли участие представители УФСИН России по Республике Татарстан, председатель Общественного совета при Управлении ФСИН России по РТ, председатель президиума Союза общественных деятелей РТ Александр Даренков и члены ОС при УФСИН по РТ: генеральный директор Автономной некоммерческой организации «Центр социальной реабилитации и адаптации» Ильнур Сатдинов, юрист Общенационального Благотворительного фонда «Ярдам Помощь» Илья Мартьянов.

Сатдинов выступал с докладом «Развитие государственного частного партнерства в пенитенциарной системе России на примере Республики Татарстан». Коллегам он рассказал об опыте ресоциализации в РТ, о работе с осужденными к принудительным работам и сопровождении их после того, как они освободятся.