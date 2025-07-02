Общественный совет призвал штрафовать за сбои в расписании транспорта

Ввести ответственность для перевозчиков за опоздание общественного транспорта – идея здравая, но требует аккуратной проработки. Такое мнение выразил председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков, комментируя предложение о штрафах в разговоре с RT.

По его словам, регулярные задержки на маршрутах – настоящая головная боль для пассажиров, однако штрафовать нужно только тогда, когда виной становится сам перевозчик. «Важно понимать, были ли причины задержки объективными, – к примеру, пробки, погодные условия или внештатные ситуации, – или речь идет о халатности и плохой организации перевозок», – пояснил он.

Янков напомнил, что аналогичный подход уже используется в регулировании авиаперевозок: компенсация положена не всегда, а лишь в случаях, когда виноват сам перевозчик. Он также считает, что меры ответственности должны быть не только карательными: важно внедрить и систему компенсаций пострадавшим пассажирам.

«Наказывать нужно не только штрафами, но и конкретной ответственностью перед людьми, которые теряют время и терпение», – подчеркнул эксперт.

Инициатива по введению штрафов за несоблюдение расписания уже оформлена в виде законопроекта. Документ, подготовленный группой депутатов ЛДПР совместно с сенаторами, предусматривает санкции для транспортных компаний в размере до 30 тысяч рублей. Проект уже размещен в базе Госдумы.