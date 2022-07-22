Минспорта РТ: На ремонт спортивных объектов ежегодно выделяется 500 млн рублей

В Татарстане с 2013 года построили 1134 спортплощадки, в том числе 40 хоккейных коробок и 43 блочные модульные базы. В этом году в эксплуатацию планируется ввести еще 11 объектов, среди которых – ледовый каток с искусственным льдом в поселке Алексеевское, сообщил замминистра спорта РТ Алмаз Мингулов на заседании Общественного совета при министерстве, посвященном итогам работы за первое полугодие.

Вместе со строительством активно ведется ремонт спортобъектов, добавил Мингулов. По республиканской программе ежегодно на капремонт и укрепление материальной базы спортивных объектов выделяется по 500 млн рублей. На данный момент, по словам Мингулова, около 440 объектов не требуют капремонта – это не менее 88,1% от общего числа.

Спортом в Татарстане систематически занимаются 55% населения, к 2024 году эта цифра должна вырасти до 60%, поделился планами министр. По данным за прошлый год, количество занимающихся физкультурой и спортом в РТ достигло 1 млн 910 тыс. 553 человека.

Большую роль в этом сыграли спортивные события – за первые полгода в республике провели более 650 спортивных мероприятий с охватом более 250 тыс. человек – это марафоны, заплывы, студенческие соревнования.

Среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями спортом занимаются 29,8 % населения. На базе республиканской спортивно-адаптивной школы тренируются 226 человек.

Стипендии за высокие достижения в международных и всероссийских соревнованиях в Татарстане получают 937 человек и 11 тренеров. По данным на 1 июля, они получили более 48,4 млн рублей.

Председатель общества «Буревестник» Эмир Харисов предложил признать работу министерства за первое полугодие удовлетворительным, члены заседания поддержали это решение.