Общественный совет при УМВД Казани займется профилактикой кибермошенничеств

Общественный совет при УМВД Казани займется профилактикой интернет-мошенничества среди населения города, сообщает пресс-служба ведомства.

Совет будет содействовать в проведении акций, лекций и круглых столов, в том числе для школьников и студентов, на которых будут показываться тематические фильмы и обсуждаться меры по противодействию злоумышленникам в интернете.

Сегодня прошло первое заседание совета, на котором присутствовал начальник Управления, полковник полиции Ринат Габитов. Он рассказал о текущей ситуации в этой сфере, а также обсудил с участниками встречи методы взаимодействия общественности и полиции, профилактику кибермошенничеств и просветительскую деятельность с молодежью.

Членам Общественного совета вручили удостоверения, а также избрали председателя, его заместителя и секретаря. Руководитель столичной полиции выразил уверенность, что активисты будут активно информировать граждан о деятельности полиции и проводить профилактическую работу с населением.