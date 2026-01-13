Общественный совет при Росреестре РТ обсудил тему защиты недвижимости от мошенников

Выступая с докладом о защите недвижимости от мошенников на заключительном заседании Общественного совета при Росреестре Татарстана, и.о. начальника отдела государственной регистрации недвижимости Светлана Потапова объяснила членам Общественного совета, как устроена современная система регистрации прав, какие реформы по защите права собственности граждан уже реализованы и какая работа сегодня проводится ведомством в целях дополнительной защиты покупателей жилья. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра Татарстана.

Как отметила представитель ведомства, система регистрации прав на недвижимость действует в России с 1998 года. За 27 лет она была значительно усовершенствована в целях обеспечения стабильности гражданского оборота рынка недвижимости, удобства получения услуг и защиты прав собственности граждан.

«Действительно, проблема, которую мы обсуждаем, очень актуальная. Однако важно понимать, что произошедшие случаи мошенничества и обмана покупателей жилья не относятся к регистрационной системе. Речь идет о дальнейшем распоряжении деньгами и передаче их мошенникам, а это находится за пределами компетенции органа регистрации. Государственный регистратор прав осуществляет правовую экспертизу поданных документов в пределах, установленных действующим законодательством, и не вправе подменять собою правоохранительные органы», – подчеркнула Потапова.

Тем не менее, в целях дополнительной зашиты участников гражданских правоотношений при совершении сделок с недвижимостью в настоящее время Росреестром организована деятельность по разным направлениям, в том числе участие в подготовке законодательных инициатив, направленных на совершенствование положений законодательства. При окончательном их утверждении информация о дополнительных мерах защиты будет донесена до общественности.

О существующих мерах можно узнать из методички для граждан, которую Росреестр обновил в связи с сообщениями в СМИ о реализации мошеннических схем при покупке недвижимости. Пособие в простой и понятной форме рассказывает, на что следует обращать внимание перед покупкой жилья, какие дополнительные документы запросить у продавца, что учесть в договоре купли-продажи и какие меры помогут в борьбе с кибермошенниками.