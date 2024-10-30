Общественный совет по развитию такси высказался о детских тарифах на перевозку

Почему перевозка по «детскому» тарифу обходится пассажирам дороже, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Общественного совета по развитию такси.

«Согласно закону, если вы перевозите детей до 12 лет, то обязательно нужно использовать специальные удерживающие устройства, автокресела, которые подходят по возрасту и весу ребенка. И важно понимать, что в машине могут быть дети разного возраста и даже несколько сразу. Поэтому водителям нужно иметь в арсенале разные варианты детских кресел: от автолюлек для самых маленьких до бустеров для старших», – сказали в пресс-службе совета отрасли.

Покупка кресла для перевозки ребенка или бустера для подростка – это затраты автовладельца. Плюс нужно содержать оборудование в чистоте. К тому же детские кресла занимают много места в салоне или багажнике, что может быть не очень удобно для остальных пассажиров, особенно если они едут группой или с большим количеством вещей.

«Кроме того, дети могут оставлять за собой грязь в машине: следы на сиденьях от обуви, от укачивания или разлитых напитков. Это тоже может вынудить водителей обращаться в химчистку, что добавляет лишние расходы. Учитывая все эти моменты, стоимость поездок с детьми обычно выше, чем обычные поездки без них», – сообщили в пресс-службе Общественного Совета по развитию такси.

Этим утром РИА Новости сообщили, что в Госдуме попросили ФАС провести проверку цен на «детские» тарифы такси. Инициатор, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов считает, что наличие детского кресла не может быть обоснованием для существенного удорожания услуги.