Общественный совет «Нижнекамскнефтехима» провел первое заседание

29 апреля состоялось первое заседание Общественного совета ПАО «Нижнекамскнефтехим», созданного для повышения информированности населения о развитии крупнейшего предприятия города, промышленной безопасности, экологических аспектах и кадровой политике, а также для привлечения общественности к обсуждению вопросов, имеющих важное значение для социально-экономического развития района и города.

В состав совета вошли 20 человек из разных сфер деятельности: представители СМИ, здравоохранения, общественных и религиозных организаций, муниципальной власти, главы сельских поселений, депутаты. Планируется, что заседания будут проходить на ежеквартальной основе, на них в зависимости от тематик будут приглашаться местные общественные деятели, независимые эксперты, представители муниципальной администрации. Сбор вопросов для последующих обсуждений на Общественном совете будет также проводиться в социальных сетях Нижнекамска.

На первом заседании генеральный директора «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин рассказал об основных направлениях деятельности предприятия, а также об интеграции в СИБУР. В частности, в 2021 году «Нижнекамскнефтехим» увеличил налоговые отчисления в бюджет Татарстана на 9 млрд рублей, в бюджет города – на 124 миллиона. Предприятие устойчиво развивается в текущей ситуации внешних вызовов, являясь локомотивом экономики города.

В фокусе внимания горожан – вопросы экологии. «Нижнекамскнефтехим» продолжает свою активную экологическую деятельность по снижению воздействия на окружающую среду. В рамках принятой программы – предотвращение выбросов в атмосферу, уменьшение образования сточных вод и их эффективная очистка, рациональное использование природных ресурсов, уменьшение образования отходов, защита земель и грунтовых вод, озеленение. С 2001 года выпуск продукции увеличен почти в 2 раза, а выбросы при этом снизились почти на 47%.

“Нижнекамскнефтехим” – центр промышленного кластера города и ключевой драйвер его развития. Общественный совет станет площадкой для решения вопросов, выдвижения инициатив и реализации проектов самого широкого спектра. Это будет дополнительным фактором совместного устойчивого развития Нижнекамска и района, и самого предприятия. На текущей неделе члены Совета провели первое мероприятие – совместно с волонтерами предприятия, а также при участии школьного лесничества «Друзья природы» высадили 7 600 саженцев сосны у деревни Ахтуба. Таким образом Нижнекамск дал старт масштабной лесоклиматической программе СИБУРа «Зеленая формула», в рамах которой в течение года будет высажено более 110 тысяч деревьев».

Айрат Сафин, генеральный директор «Нижнекамскнефтехима»:

«В условиях непростой экономической ситуации «Нижнекамскнефтехим» продолжает стабильно работать, воплощать стратегические инвестпроекты и экологические инициативы, обеспечивая благополучие страны, республики и города Нижнекамска. Для нас сегодня очень важно вести активное взаимодействие с общественностью. Вместе с членами Общественного совета мы будем решать наиболее важные вопросы, которые волнуют жителей Нижнекамска и наших работников, что будет способствовать росту доверия горожан к нашему предприятию. Мы открыты для горожан».

Рамиль Муллин, руководитель исполкома Нижнекамского муниципального района:

«Отрадно, что компания сегодня открыла двери для такого инструмента, как Общественный совет. Я считаю, что это очень хорошая возможность поговорить о тех насущных вопросах и проблемах, которые волнуют город и промышленную площадку. И то, что в общественном совете представлены все слои, группы жителей города – это тоже очень хорошо, так как за каждым человеком стоит целый сектор – будь то образование, здравоохранение, бюджет или предпринимательство, я считаю, что в последующем эта открытость позволит более предметно обсуждать те вопросы, которые есть и прогнозировать, планировать наше дальнейшее развитие. Это очень хороший инструмент, и мы будем его использовать. Это позволит нам вместе идти вперед».

В ходе заседания члены совета задавали вопросы, которые касались повышения промышленной безопасности предприятия, взаимодействия со школами - партнерами, сбора вторсырья, экологического просвещения подрастающего поколения, и многие другие. Взяв курс на открытость, «Нижнекамскнефтехим» работает над созданием экологичной производственной инфраструктуры и формированием культуры ответственного отношения к окружающей среде внутри компании и среди населения, проводит на территории своих производств ознакомительные мероприятия – экскурсии и осмотры, широко освещает направления своей деятельности в СМИ.

Екатерина Юртаева, директор детского оздоровительного лагеря «Камский Артек»:

«Очень интересный формат, за всю историю города Нижнекамска и «Нижнекамскнефтехима» подобного я не помню. На самом деле, это новое время, новые веяния, я считаю, что создание общественного совета правильно и своевременно. Это в дальнейшем станет новой коллаборацией между городом и производственниками. Если мы объединимся, получится что-то большое, удобное для всех жителей города. Мы благодарны, что «Нижнекамскнефтехим» уделяет большое внимание городу и надеемся, что сфера образования не останется без внимания».

Вопросы и предложения по работе Общественного совета направляйте на электронную почту Оbchsovetnknh@yandex.ru