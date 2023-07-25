Общественный совет Минспорта РТ подвел итоги первого полугодия

Сегодня в стенах Министерства спорта РТ прошло заседание Общественного совета с подведением итогов реализации проекта по публичному формированию целей и задач Министерства спорта РТ за I полугодие текущего года.

Докладчик, заместитель министра спорта Ильдар Садриев рассказал о ходе реализации программы, состоящей из семи пунктов, выбранных с учетом голосования, мнений экспертов и Общественного совета в качестве приоритетных на текущий год.

1. Продолжить развитие спортивной инфраструктуры в Республике Татарстан и увеличить пропускную способность спортивных сооружений на 880 человек, что соответствует росту показателя их единой пропускной способности с 70,6% до 70,8%. За полгода в республике введены в строй три новых спортивных объекта и пять площадок для ГТО, в том числе «умных».

2. Увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения с 55,5% до 57%. В возрастной категории от 3 до 70 лет в республике в данный момент задействованы в спортивных мероприятиях 2 млн 765 тысяч человек, это 57,70% населения.

3. Обеспечить строительство не менее 11 новых спортивных сооружений, в том числе универсальных спортивных площадок, малозатратных спортивных сооружений и 5 площадок ГТО. Здесь, по словам докладчика, полная реализация программы.

4. Обеспечить реконструкцию и капитальный ремонт не менее 15 объектов спорта и увеличить долю спортивных объектов, не требующих капитального ремонта, с 81,3% до 82%. На эти цели в год расходуется 500 млн руб.

5. Привлечение детей и подростков инвалидов к систематическим занятиям физической культурой и спортом посредством открытия не менее 10 дополнительных отделений адаптивного спорта в муниципальных образованиях Республики Татарстан. И вот здесь имеются проблемы с финансированием, признал докладчик.

6. Обеспечить стипендией спортсменов, показавших высокие спортивные результаты в международных и всероссийских спортивных соревнованиях, и доплатой их тренеров – не менее 820 спортсменов и 90 тренеров в год. Учитываются результаты призеров на всероссийских и международных соревнованиях. За их достижения стипендия выплачивается в течение года. В прошлом году такие стипендии в республике получали 935 спортсменов и доплаты – 111 тренеров. Ныне соответственно 983 и 99. На эти цели расходуется 41 млн руб (39 на спортсменов и 2 на тренеров).

7. Оказать меры государственной поддержки не менее 20 социально ориентированным некоммерческим организациям Республики Татарстан. Таковых на конкурсной основе набралось 10, и выделено им 296 млн руб.

В прениях по докладу прозвучали претензии к сайту минспорта, где порой информация о проведении соревнований появляется после их завершения.

Напомним, данный проект реализуется с 2018 года. Проект предполагает определение с участием экспертного сообщества и населения (через онлайн-голосование) наиболее важных направлений и индикаторов работы министерств на предстоящий год с последующим публичным отчетом по достигнутым результатам.