Общественные приемные избирательного штаба Путина приняли более 12 тыс. обращений

В общественные приемные избирательного штаба кандидата в Президенты России Владимира Путина с начала работы поступило более 12 тыс. обращений от граждан. Об этом сообщает ТАСС.

«Все они аккумулируются в центральном избирательном штабе. На первом месте среди обращений находятся пожелания удачи и слова поддержки нашему кандидату», — рассказал сопредседатель избирательного штаба Путина Владимир Машков.

Другой сопредседатель штаба, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко отметила, что среди обращений есть и вопросы по мерам социальной поддержки, ЖКХ.

«Сказать, что они носят негативный оттенок, не могу, но безусловно есть много предложений, как сделать жизнь лучше», — сказала она.

Общественная приемная избирательного штаба Путина начала работать одновременно с единым call-центром 9 января. Свои предложения и наказы граждане могут передать по круглосуточному телефону 8-800-301-21-85 и адресу электронной почты vopros@putin2024.ru.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта текущего года. В ЦИК подали документы 15 кандидатов, причем четырем из них было отказано в регистрации. Таким образом, документы были приняты у 11 претендентов, в том числе у действующего главы государства Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец. На данный момент уже допущены до выборов три кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР) и Николай Харитонов (от партии КПРФ).