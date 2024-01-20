Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Общественные приемные избирательного штаба Путина приняли более 12 тыс. обращений
В общественные приемные избирательного штаба кандидата в Президенты России Владимира Путина с начала работы поступило более 12 тыс. обращений от граждан. Об этом сообщает ТАСС.
«Все они аккумулируются в центральном избирательном штабе. На первом месте среди обращений находятся пожелания удачи и слова поддержки нашему кандидату», — рассказал сопредседатель избирательного штаба Путина Владимир Машков.
Другой сопредседатель штаба, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко отметила, что среди обращений есть и вопросы по мерам социальной поддержки, ЖКХ.
«Сказать, что они носят негативный оттенок, не могу, но безусловно есть много предложений, как сделать жизнь лучше», — сказала она.
Общественная приемная избирательного штаба Путина начала работать одновременно с единым call-центром 9 января. Свои предложения и наказы граждане могут передать по круглосуточному телефону 8-800-301-21-85 и адресу электронной почты vopros@putin2024.ru.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»