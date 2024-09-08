Общественные помощники омбудсмена РТ следят за соблюдением избирательных прав

Общественные помощники уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан следят за соблюдением избирательных прав граждан в ходе выборов в Государственный Совет РТ. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена РТ Сарии Сабурской.

Общественные помощники следят за соблюдением процедуры голосования на местах, в том числе и на территории закрытых избирательных участков. На данный момент нарушений не выявлено, все предложения и пожелания татарстанцев учитываются и берутся в работу.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. В городах и районах Татарстана открылись 2760 избирательных участков, в том числе 42 — в местах временного пребывания избирателей . Участки будут работать до 20 часов вечера. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации». Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.