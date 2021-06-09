Общественные палаты Татарстана и Якутии подписали соглашение о сотрудничестве

Общественные палаты Татарстана и Якутии договорились о взаимовыгодном сотрудничестве. Документ подписали на встрече в Казани председатели двух ОП Зиля Валеева и Николай Бугаев.

«Соглашение рассчитано на развитие горизонтальных связей между институтами гражданского общества и некоммерческих организаций. Я думаю, мы сможем наладить активный взаимообмен, и главная задача, чтобы наши НКО, гражданские институты и общественные организации тесно взаимодействовали между собой», — сказала Валеева.

Недавно состав Общественной палаты Республики Саха (Якутия) обновился, 14 мая прошло первое пленарное заседание новых членов ОП, на прошлой неделе были сформированы комиссии.

«Для нашего нового состава Общественной палаты это первое и важное соглашение. Мы будем отсматривать лучшие кейсы Татарстана, и в первую очередь нам важна работа по межнациональным отношениям, которая ведется в республике», — отметил Бугаев.

Представители Якутии планируют популяризировать языки коренных малочисленных народов своей республики и в связи с этим займутся изучением деятельности профильных НКО в Татарстане.