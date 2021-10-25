Общественное пространство в Бугульме преобразят на 80-миллионный грант

Благоустройство территории, прилегающей к городскому водоему по ул.М. Джалиля в Бугульме, идет активными темпами. В 2021 году реализуется первый этап проекта, который стал победителем федерального конкурса «Малые города и исторические поселения» с грантом 80 млн рублей, информирует пресс-служба Бугульминского района.

Фото: пресс-служба Бугульминского района.

Первая очередь благоустройства на стадии завершения, закончились строительно-монтажные работы, остались небольшие поставки по малым архитектурным формам. Как отметил главный архитектор города Артем Цокур, в самом начале стоял вопрос по реализации подготовительных работ на территории, а именно – перенос тепловых сетей, демонтаж старых линий электропередач, расчистка территории заросших сорняков, больных деревьев, кронирование, а также уборка и вывоз мусор.

«Мы выражаем благодарность предприятиям, которые откликнулись и оказали помощь в этой работе», – отметил Артем Цокур.

Фото: пресс-служба Бугульминского района.

Даже реализация первого этапа благоустройства общественного пространства смогла обозначить его будущие контуры. Любители экстремального катания уже собираются регулярно в созданной здесь экстрим-зоне с бетонным боулом для катания на скейтах и самокатах.

Здесь предусмотрены зоны летнего кинотеатра с лежаками (оборудование для летних кинопоказов закуплено), воркаута, стритбола с мягким каучуковым покрытием. На водной глади центрального водоема установлен понтонный фонтан.

Выполнено мощение из брусчатки, есть велодорожка с асфальтным покрытием. Не забыли проектировщики и об элементах озеленения, освещения, местах для отдыха, скамейках и лежаках. Для укрепления грунта вблизи исторического объекта – мукомольного завода – установлены две подпорные стенки, внешнюю сторону облицевали деревянной рейкой. В ходе строительных работ частично перекладывали старую брусчатку в местах примыкания к новой.

Планы обустройства обсуждались с населением Бугульмы Фото: пресс-служба Бугульминского района.

В рамках проекта проводились общественные обсуждения, совместно с жителями было проработано функциональное насыщение территории. Основная задача – создать зону для активного отдыха.

Для этого проект реализует основные кардинальные решения. Среди них – реорганизация проезжей части ул. Я. Гашека под велопешеходную зону; обустройство на пустых, заросших сорняками участках новых точек притяжения; дополнительный вход на территорию многофункционального центра; обустройство велодорожек параллельно пешеходным тротуарам.

Фото: пресс-служба Бугульминского района.

Территория сквера с каскадом фонтанов будет благоустроена в 2022 году – в ходе 2-го этапа реализации проекта. Также в планах обустроить пирс на территории водоема.

Фото: пресс-служба Бугульминского района.

Главный архитектор города также обратил внимание на бережное отношение к горожанам к новым благоустроенным территориям.

«Обращаюсь ко всем жителям города, важно с малых лет проводить разъяснительные беседы с детьми, уважать чужой труд, сохранять все элементы городской среды. Вместе мы сделаем город комфортнее и благоустроеннее», – подытожил Артем Цокур.