Общественники Татарстана рассмотрели значение института семьи для развития страны

Президент РФ Владимир Путин своим указом придал статус государственного праздника Дню семьи, любви и верности, который отмечается сегодня, 8 июля. В этом контексте татарстанские общественники оценили состояние института семьи и рассказали о своем видении способов его поддержки.

«Один из самых молодых российских праздников, День семьи, любви и верности, наполняется новыми смыслами. На мой взгляд, придание ему статуса государственного праздника еще больше укрепляет его значимость, по-новому наполняются смыслами события, мероприятия <…>», — заметила председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

Она уверена, что в понимании необходимости сохранять семейные ценности общество и государство солидарны. В связи с этим Валеева упомянула принятые в последнее время меры поддержки, направленные на многодетные семьи и на семьи с детьми от семи до 18 лет.

Общероссийскую повестку глава Общественной палаты РТ связала с республиканской. Вспомнила она об учрежденной в 1999 году медали «Ана даны — Материнская слава», которой награждаются матери, родившие и воспитавшие пятерых и более детей, и о медали «Родительская доблесть» за воспитание семерых и более детей, учрежденной в 2021-м.

«Один из самых любимых праздников татарстанцев, День республики, открывается ежегодно приемом, на котором Президент РТ Минниханов Рустам Нургалиевич и его супруга Гульсина Ахатовна чествуют лучшие семьи, — добавила она. — Самоценность семьи для каждого человека первостепенна».

В свою очередь декан факультета социальной работы и высшего сестринского образования, заведующая кафедрой экономической теории и социальной работы КГМУ Маргарита Максимова поделилась своим видением оптимального пути работы государства с институтом семьи.

Органам власти, убеждена представитель медуниверситета, следует поддерживать крепкую многодетную семью и семейные ценности, проводить пропаганду семейных традиций, укреплять семейные ценности, изучать факторы, влияющие на семью, и поддерживать положительно влияющие тренды, а также заниматься духовно-нравственным воспитанием.

«Люди, которые от лица государства будут заниматься укреплением, развитием, тиражированием, масштабированием семейных ценностей и традиций, сами должны быть примерами крепких семей, семейных ценностей и традиций!!!» — подчеркнула она.

Доцент КФУ, кандидат экономических наук Мунир Гафиятуллин перечислил тревожные тенденции в семейно-демографической сфере. Это низкий уровень рождаемости, который не обеспечивает воспроизводство населения, и ускоренная трансформация брачного поведения людей — более позднее вступление в брак и нежелание его регистрировать.

«Этой негативной тенденции способствует высокая трудовая нагрузка, которая препятствует созданию семей. Также в числе причин: снижение уровня жизни людей, семей вследствие рождения детей, усиливающееся с каждым последующим ребенком; большое количество нуждающихся в улучшении жилищных условий», — пояснил эксперт.

По его словам, наиболее часто семьи откладывают рождение детей из-за отсутствия стабильности, ожидания финансовых сложностей, неуверенности в желании иметь ребенка и желания пожить для себя.

При этом, по оценке экономиста, жители Татарстана уверены — «государство должно способствовать укреплению семьи с помощью поддерживающей социальной политики», причем этот фактор значим для большинства. «Политика же усложнения абортов и формирование негативного отношения к ним не находит отзыва у населения», — констатировал он.

Вместе с тем Гафиятуллин заявил о существовании тенденции, согласно которой «наличие двух и более детей выступает мощнейшим катализатором и стимулом личностного роста, и социального благополучия супругов». Этот факт он объяснил тем, что взрослые в таких семьях более активны и заинтересованы в увеличении материального благополучия.

Советник ректора по стратегическим инициативам КИУ имени Тимирясова Олег Агапов сосредоточился на иных аспектах взаимодействия семьи и государства.

«Указ Президента РФ Владимира Путина, полагаю, следует понимать как вклад в интеграцию государственной политики и религиозно-народных ценностей, в воплощение идеалов устойчивого развития», — предположил он.

«Праздник семьи, любви и верности должен стать своего рода камертоном для осознания, что в основе социальных отношений должна лежать любовь, верность и забота, а не конкуренция, измена и пренебрежение», — поделился советник проректора своим видением идеального социального порядка.