Общественники проверили работу отделения по вопросам миграции в Казани

Представитель Общественного совета посетил отделение по вопросам миграции УМВД России по Казани на проспекте Победы, 100 в честь Всероссийской акции «Гражданский мониторинг».

Фото: УМВД России по Казани

Встречу представителя Общественного совета провела начальник отделения разрешительно-визовой работы Елена Мишина. Сотрудники полиции рассказали о задачах и организации работы отделения, а также отметили, что сейчас самой востребованной услугой среди населения является регистрационный учет граждан.

Фото: УМВД России по Казани

Елена Мишина также рассказала и о других госуслугах, которые предоставляют в иных подразделениях миграционной службы. Общественники, в свою очередь поинтересовались качеством работы сотрудников подразделения. Председатель Общественного совета Мария Горшунова оценила состояние помещения и уровень оснащенности оргтехникой, а также првоерила актуальной информации на стендах и наличие необходимой документации.

Фото: УМВД России по Казани

Кроме того, представитель совета пообщалась с гражданами и поинтересовалась, удовлетворены ли они работой сотрудников полиции и качеством оказываемых услуг. В завершение Мария Горшунова дала полицейским рекомендации по оказанию госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.