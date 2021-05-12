Общественники предложили ввести бонусы для привитых от коронавируса пассажиров

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов предложил стимулировать жителей России активнее прививаться от коронавируса Covid-19, используя программы лояльности крупнейших транспортных компаний. Соответствующее обращение он направил министру транспорта РФ Виталию Савельеву.

Речь идет о бонусах, милях или виртуальных деньгах. Поощрения в размере от 500 до 5 тыс. рублей, по мнению общественника, необходимо выдавать гражданам, которые вакцинируются от коронавируса в период с 25 мая по 25 августа, пишет газета «Известия» со ссылкой на документ.

Автор инициативы уверен, что бонусы увеличат желание россиян прививаться от Covid-19. При этом он считает необходимым привлечь к предоставлению поощрений не только авиаперевозчиков, но и РЖД, операторов такси и каршеринга.

«Более активная вакцинация снижает риски возникновения третьей волны коронавируса и ограничений для работы транспортного комплекса», — пояснил Зотов. На данный момент его предложение находится на рассмотрении у Минтранса, отмечает издание.

Ранее Президент РФ Владимир Путин назвал число вакцинированных от Covid-19 россиян. По его словам, к 10 мая прививку от коронавируса сделали 21,5 млн жителей страны.