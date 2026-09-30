Общественники обсудили, как обеспечить приток документов в архивы от бойцов СВО

В Казани на площадке татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества» состоялось совместное заседание общественных советов при Государственном комитете РТ по архивному делу и филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» по РТ. Об этом сообщает пресс-служба филиала.

Мероприятие прошло под председательством Анвара Мухаметзянова – ветерана специальной военной операции, который одновременно возглавляет оба общественных совета. В нем приняли участие более 40 человек: члены общественных советов, ветераны специальной военной операции, архивисты и социальные координаторы.

В ходе заседания с докладами выступили руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по РТ Гузель Удачина, директор Госархива РТ Марина Левина и начальник отдела исполкома Ютазинского района РТ Лилия Гареева. Основное внимание участники обсуждения уделили сохранению документального исторического наследия, практике работы муниципальных архивов и порядку передачи личных документов участников спецоперации.

Гузель Удачина напомнила, что основной целью фонда «Защитники Отечества» является персональное сопровождение ветеранов и семей погибших бойцов. «И, конечно, отдельное, важнейшее направление нашей работы – это сохранение памяти о подвиге наших героев», – добавила она.

Об алгоритме передачи документов в государственный архив рассказала Марина Левина. «Передача документов в архив – это добровольный и бессрочный акт сохранения исторической памяти. Ветераны и их семьи доверяют архиву самое сокровенное, и мы относимся к этому с огромным трепетом. Но самое ценное – это возможность соединить память разных поколений и запечатлеть подлинную историю, основанную на реальных судьбах и фактах. Сохранять эту правду для будущих потомков – и есть главный смысл нашей работы», – сказала она.

По итогам заседания общественники утвердили алгоритм действий, направленных на системный приток документов от участников специальной военной операции и их семей в архивы.

Первый этап – создание информационных брошюр с пошаговым алгоритмом передачи документов, разъяснением прав семей на доступ к материалам и получение копий, запуск регулярных информационных встреч в муниципальных районах при поддержке фонда «Защитники Отечества» и Госкомитета по архивному делу.

Второй этап – деликатная работа с семьями погибших участников спецоперации через социальных координаторов филиала фонда «Защитники Отечества». При добровольном согласии семьи начинается передача материалов в государственный архив и их немедленная оцифровка для обеспечения сохранности. Также создаются резервные копии всех переданных материалов, что снимает тревожность ветеранов и их семей о возможной утрате оригиналов.

Третий этап – запуск проекта на основе собранных документов, создание «Устного центра истории» для записи интервью с ветеранами, их семьями и волонтерами, подготовка электронного сборника «Татарстанцы – Герои специальной военной операции». Первая версия последнего планируется к изданию ко Дню героев Отечества, который отмечается 9 декабря.

«Ключевая роль в обеспечении притока документов отведена филиалу фонда „Защитники Отечества“ по Республике Татарстан. Именно через социальных координаторов и общественный совет будет организована основная работа с участниками специальной военной операции и семьями погибших бойцов. В их задачи войдет: распространение информационных брошюр, выявление семей, готовых к передаче материалов, участие в отборе героев для сборника и проверка фактов», – пояснил Анвар Мухаметзянов.

Подводя итоги, он поблагодарил всех за конструктивную работу, отметив значительный потенциал совместной деятельности Государственного комитета по архивному делу и филиала фонда «Защитники Отечества».