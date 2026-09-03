Общественник Заремба назвал меры для повышения рождаемости в России

Решение жилищного вопроса с помощью социальных контрактов и унификация мер поддержки в регионах могут стать стимулами для рождения детей в молодом возрасте. Такое мнение «Абзацу» высказал исполнительный директор организации «Союз отцов» Александр Заремба.

По его словам, государству следует снизить ипотечную ставку для семей и компенсировать ее в период действия социального контракта. Такая мера, считает общественник, позволит молодым семьям не зависеть от помощи родителей при решении жилищного вопроса.

«Когда люди будут понимать, что им не придется сидеть на шее у родителей или жить в человейниках по 10 человек в одной квартире, появится огромный стимул рожать и в молодом возрасте», – прокомментировал Заремба.

Отдельно он отметил необходимость доступной и качественной медицинской помощи, дополнительных обследований и других социальных гарантий. По его мнению, комплексная поддержка позволит будущим родителям чувствовать себя увереннее и снизит риски, связанные с рождением ребенка.

Заремба также выступил за введение единых мер поддержки многодетных семей по всей стране. Сейчас набор льгот и выплат отличается в зависимости от региона.

«Многодетная семья в Москве и в Нижнем Новгороде должна иметь равные возможности с точки зрения льгот и выплат. Самое важное, что меры поддержки должны носить беззаявительный характер. Штрафы из ГИБДД приходят к нам сами, нас не спрашивают, хотим мы их видеть или нет. Они появляются на "Госуслугах", и нам выставляют счет. Государство должно сделать то же самое с мерами поддержки», – заключил Заремба.