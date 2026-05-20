Общественник Ручин: Всякое внешнее давление на КНР неприемлемо для россиян

Председатель Саратовского регионального отделения Общества российско-китайской дружбы, доцент Саратовского государственного университета Владимир Ручин изложил свое понимание того, как в России воспринимают геополитическую ситуацию, в которой сейчас находится Китай. «Татар-информ» публикует колонку исследователя и общественного активиста с минимальными корректировками.

В общественном сознании российского общества Китай с точки зрения народного рейтинга занимает ведущее место, то есть основная часть граждан России позитивно воспринимают эту страну и ее великую культуру. Стабильно в течение десятилетий нарастают контакты, и дружеский характер отношений становится нормой. Очевидно, что российско-китайские отношения находятся на историческом пике развития. Следовательно, укрепление добрососедства есть результат реальных усилий не только политических лидеров, но и наших народов. Сказанное подтверждается результатами исследований ВЦИОМа, а потому можно с уверенностью сказать о широкой социальной базе нашего стратегического партнерства.

Вот почему всякое внешнее давление на Китайскую Народную Республику, провокации по отношению к ее суверенитету носят для нас, россиян, неприемлемый характер. Это особенно усилилось в ходе совместного празднования 80-летия победы во Второй мировой войне, где разные по возрасту слои общества погрузились в детали сражений и героических побед Антиколониальной борьбы в Китае и Отечественной войны в России. В Саратовском регионе при поддержке наших китайских друзей и, прежде всего, Генерального консула КНР в Казани Сян Бо, была проведена серия телемостов с подрастающим поколением разных областей и провинций двух стан. Представители российской и китайской молодежи через рассказы о подвигах своих отцов и дедов эмоционально пережили оскорбительную агрессию со стороны Японии и Германии по отношению к мирному населению наших стран и радость СОВМЕСТНОЙ ПОБЕДЫ.

Сегодня же, когда те страны, которые были осуждены международным судом за нацизм, ведут себя как реваншисты и позволяют грубые выходки на международной арене, [это] вызывает возмущение. Так, Япония в лице Премьер-министра [Санаэ Такаити] неоднократно делала провокационные заявления в адрес Тайваня о возможности военного вмешательства в Тайваньском проливе. Это напоминает нам возрождение милитаристского духа страны гитлеровской коалиции, что крайне опасно и подрывает послевоенный международный порядок. Именно этот милитаристский дух осуждала молодежь на наших совместных образовательных мероприятиях, посвященных Великой Победе.

Не только старшее поколение, но и школьники и студенты знают, что Тайвань есть исторически неотъемлемая часть территории Китая. Тайвань вернулся в состав Китая, и это важный итог Второй мировой войны, а также неотъемлемая часть послевоенного международного порядка. Бесспорно, единственным законным правительством, представляющим весь Китай, является Правительство Китайской Народной Республики. Кроме того, принцип одного Китая есть устоявшаяся норма международных отношений как результат консенсуса международного сообщества. И для молодежи резолюция 2758 Генеральной Ассамблеи ООН – это не отвлеченный исторический факт, но часть ее мировоззрения, авторитетное положение международного права, которое не подлежит сомнению.

У тех, кто вдумчиво подходил к празднованию Второй мировой войны, складывается впечатление, что Премьер-министр Японии подталкивает лидеров Тайваньского региона <...> к непродуманным экстремистским заявлениям. Народы России и Китая осуждают любые агрессивные высказывания и действия по отношению к Тайваньскому вопросу. Повторим, что РОССИЯ и КИТАЙ ВМЕСТЕ, мы стратегические партнеры и в мире существует только один Китай, а Правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай.

Об этом убедительно и ярко говорили на встречах c саратовскими школьниками и студентами во время своего визита в Саратов Куликова Г. В., первый заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, и Султанова З. Р., ответственный секретарь Общества российско-китайской дружбы (старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, ученый-синолог Галина Куликова и старший лаборант-исследователь Центра «Россия, Китай, мир» Института Китая и современной Азии РАН Зухра Султанова – прим. Т-и). Встречи на Саратовской земле состоялись18-19 мая 2026 года.