Общественник объяснил, как бороться с выбрасывающими мусор где попало соседями

Жильцы многоквартирных домов могут быть оштрафованы, если выкинут мусор из окна или оставят его в подъезде. Увеличение штрафов за это административное нарушение прокомментировал руководитель регионального центра некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Московской области Валерий Мамчур в беседе с «Радио 1».

«Люди, которые гадят в подъездах или выбрасывают из окон мусор, еще и агрессивны, и любое замечание от соседей может привести к конфликту. Для решения таких вопросов есть управляющие организации, председатель ТСЖ», – пояснил специалист.

«Нужно обратиться к ним, рассказать, написать заявление, если нужно, приложить какие-то доказательства, ведь сейчас почти везде установлены видеокамеры», – добавил Мамчур.

Общественник убежден, что необходимо воспитывать в согражданах «ответственность за проживание в многоквартирном доме и за благосостояние природы». «Любой мусор – это дополнительные расходы, на который муниципалитет будет вынужден выделять дополнительные деньги», – констатировал он, сочтя российские штрафы за соответствующие нарушения слишком маленькими.