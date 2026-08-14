Общественник Машаров предложил ввести льготы за борьбу с мошенниками

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Работникам школ, банков, правоохранительных органов, операторам связи и другим гражданам, которые помогают выявлять и задерживать мошенников, а также предотвращать вовлечение детей в преступную деятельность, следует предоставить дополнительные социальные гарантии. Такое мнение ТАСС высказал член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

По мнению Машарова, для сотрудников организаций независимо от их организационно-правовой формы, которые помогают выявлять случаи вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, можно ввести дополнительные меры поддержки.

В их числе он назвал внеочередной оплачиваемый отпуск продолжительностью до семи дней и другие нематериальные гарантии. Кроме того, работникам с детьми можно начислять дополнительные баллы при поступлении их детей в вузы и учреждения среднего профессионального образования.

Эксперт отметил, что такие гарантии можно закрепить не только на федеральном уровне, но и в локальных нормативных актах, коллективных договорах и ведомственных приказах.

Машаров добавил, что, несмотря на снижение телефонного мошенничества благодаря мерам государства, число детей, которые попадают под влияние злоумышленников, остается высоким.

По его словам, учителя, сотрудники полиции, ФСБ и прокуратуры, а также работники банков и операторов связи непосредственно сталкиваются с такими случаями, помогают вовремя их выявлять и пресекать преступления.

Предоставление им дополнительных гарантий, считает эксперт, стало бы проактивной мерой со стороны государства.

Многие из этих специалистов фактически находятся на передовой взаимодействия с людьми, которые уже пострадали от телефонных мошенников, но еще не нарушили закон. При этом, отметил Машаров, сотрудники могут сталкиваться с угрозами со стороны злоумышленников, которые пытаются выяснить в доверительной форме, почему человек изменил свое поведение.

По мнению эксперта, дополнительные гарантии для таких работников и служащих стали бы также формой государственно-правовой защиты.