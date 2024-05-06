Общественник Марат Ильясов: Прадед героически погиб в 1942 году в Ростовской области

К патриотическому флешмобу «Мой Герой — моя семья» присоединился основатель автономной некоммерческой организации содействия людям с ограниченными возможностями «Я смогу», инвалид первой группы Марат Ильясов. Он рассказал «Татар-информу» про деда и прадеда — участников Великой Отечественной войны.

«Мой дедушка по маминой линии Шарафеев Загит Хальфутдин родился в 1927 году в Ютазинском районе Татарской АССР. В конце войны, в возрасте 17 лет, был призван в 11-ю отдельную учебную бригаду. Он был поваром и кормил сослуживцев. После окончания Великой Отечественной прослужил еще шесть лет в основном составе армии до 1951 года», — отметил собеседник агентства.

В военные годы служил рядовым и героически погиб прадедушка Ильясова — Галимулла Хамидулович Хамидуллин 1904 года рождения. «Прадедушка героически погиб 22 декабря 1942 года в боях в деревне Арбузовка Ростовской области», — уточнил собеседник «Татар-информа».

Марат Ильясов отметил, что гордится своими родственниками и благодарен им за бесценный вклад в свободу нашего народа.

Онлайн-флешмоб ко Дню Победы запустили в Татарстане. Жители республики могут поделиться в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ, сообщают организаторы.

Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку». В прошлом году она проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте». На этот раз организаторы решили расширить ее на все соцсети.

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам из числа участников Великой Отечественной войны — военным и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.