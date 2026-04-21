Общественник Курбаков предложил обязательные консультации психологов для сдающих ЕГЭ

В период сдачи ЕГЭ школьники испытывают серьезный стресс – на это обращают внимание как родители, так и специалисты. Глава межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков в разговоре с «Абзацем» предложил включить в требования к проведению экзамена обязательные психологические консультации для подростков, чтобы снизить уровень тревожности у выпускников.

По его мнению, реализовать эту инициативу можно за счет привлечения квалифицированных психологов к подготовке и проведению экзаменов, открытия консультационных пунктов на площадках проведения ЕГЭ, а также создания системы поддержки школьников до, во время и после экзамена.

Он также считает необходимым закрепить такие требования на нормативном уровне – в федеральных стандартах и инструкциях по проведению ЕГЭ.

Кроме того, Курбаков указал на важность дополнительного финансирования и подготовки школьных психологов, чтобы они могли сопровождать учащихся на всех этапах экзаменационного процесса, а также информирования выпускников о доступных мерах поддержки.

По оценке общественника, внимание к ментальному здоровью подростков должно стать приоритетом при дальнейшем совершенствовании системы ЕГЭ. Он полагает, что комплексный подход, сочетающий оценку знаний и психологическую поддержку, позволит сделать экзамены более гуманными и эффективными.