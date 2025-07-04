Общественник Кормухин предложил сделать 8 июля выходным днем

Координатор оргкомитета Всероссийского парада семьи, председатель общероссийского общественного движения «Семья», координатор-основатель всероссийского общественного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин выступил с инициативой сделать День семьи, любви и верности, который ежегодно отмечается 8 июля, официальным выходным днем в России.

Свое предложение он озвучил на пресс-конференции, посвященной празднику, которая прошла 4 июля в Международном мультимедийном центре медиагруппы «Россия сегодня».

«Я считаю, что 8 июля должно стать выходным днем в нашем государстве. Если мы действительно цивилизация, тысячелетняя Россия, то наше государство прежде всего должно быть про семью, а уже потом про индивидуализм. Я очень люблю женщин и, конечно, понимаю важность 8 Марта, но 8 июля — как День семьи, любви и верности — должно стать таким же выходным днем, как и 8 Марта», — заявил он.

Кормухин также напомнил о недавнем телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, во время которого, по его словам, обсуждался вопрос обмена кинопродукцией, отражающей традиционные семейные ценности.

«Мы считаем, что Владимир Путин и Дональд Трамп должны занимать первые ряды парада семьи, и мы готовы предоставить им такие места», — добавил Кормухин.