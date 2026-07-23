Общественник Иванов предложил ввести налоговый вычет для бабушек и дедушек

Бабушкам и дедушкам, которые активно помогают в воспитании внуков и тратят на их развитие собственные пенсионные средства, стоит предоставить право на налоговый вычет. Такое предложение в беседе с «Абзацем» озвучил председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов.

По его словам, многие старшие родственники оплачивают занятия в кружках и секциях, покупают учебники, одежду, а также помогают с расходами на обучение и лечение детей. Такая помощь, отметил он, становится значимой поддержкой для родителей.

Иванов предложил разрешить пенсионерам, которые не являются родителями ребенка, но фактически участвуют в его содержании, возвращать 13% от расходов на обучение, лечение, дополнительные занятия и другие нужды внуков.

По его мнению, такая мера могла бы поддержать пожилых людей, укрепить связь между поколениями и стимулировать участие старших родственников в воспитании детей.

Он также предложил установить лимит возврата средств – до 50 тыс. рублей в год на каждого внука. При этом, по его мнению, необходимо исключить возможность получения такого вычета в случаях, когда родители уже оформили аналогичную льготу на того же ребенка, чтобы избежать двойного учета расходов.