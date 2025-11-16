Общественник Иванов напомнил подкармливать бездомных животных зимой

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Зимой особенно важно подкармливать бездомных животных, и они нередко забираются под капот машин, пытаясь согреться. Об этом напомнил председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов, его слова приводит «Газета.Ru».

Иванов отметил, что холодный сезон становится для бездомных животных периодом тяжелых испытаний, и, по его словам, проявить заботу может каждый. Он подчеркнул, что помощь не требует значительных усилий: достаточно поставить миску с едой и водой в подъезде или во дворе, в защищенном от ветра месте.

При этом активист указал, что воду в морозы необходимо регулярно менять, а в качестве корма подойдут каша, нежирный суп или специальный сухой корм. Он выразил уверенность, что даже такая небольшая поддержка способна спасти жизнь.

Также Иванов призвал жителей частных домов давать бездомным животным возможность укрыться в сараях или других пристройках во время непогоды. В городах, по его словам, можно сделать простое временное укрытие из коробки, утепленной пенопластом или плотной тканью. Он подчеркнул, что такое убежище должно быть сухим и защищенным от сквозняка.

Активист отдельно обратился к автомобилистам. Он пояснил, что в холод животные часто прячутся под капотами припаркованных машин, поэтому перед запуском двигателя водителям стоит постучать по капоту, чтобы случайно не навредить животному.

Кроме того, Иванов отметил, что россияне могут помочь не только кормлением, но и поиском дома для бездомного животного. Он напомнил, что при желании можно взять питомца к себе временно, помочь с передержкой или передать информацию волонтерам и приютам.