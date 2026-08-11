В ОП призвали инвалидов участвовать в работе органов власти

Люди с инвалидностью должны участвовать в работе органов власти, общественных организаций и законотворчестве, считает председатель правления Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница», член Общественной палаты Подмосковья Игорь Гундеров. Об этом он рассказал «Радио 1».

«Я всегда говорил, что люди с инвалидностью должны идти во власть, работать в общественных структурах, в законотворчестве. На мой взгляд, в Подмосковье это удалось», – отметил Гундеров.

По словам общественника, в Подмосковье работают несколько муниципальных депутатов с инвалидностью, в Московской областной думе также работает депутат с инвалидностью. Сам Гундеров входит в состав Общественной палаты региона. Он назвал участие людей с инвалидностью в общественной жизни одним из главных достижений.

Общественник считает, что нужно популяризировать образ людей с инвалидностью, которые ведут активный образ жизни. В качестве примеров он привел спортсменов и представителей туристического сообщества, которые занимаются фехтованием и разрабатывают доступные маршруты для маломобильных граждан.

Гундеров выступил за повышение доступности храмов, чтобы люди с ограниченными возможностями могли самостоятельно их посещать.