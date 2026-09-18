Общественник Гриб предложил сделать среду полувыходным днем в российских школах

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Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил сделать среду полувыходным днем в российских школах. В разговоре с РИА Новости он объяснил эту идею необходимостью снизить нагрузку на школьников и повысить эффективность учебного процесса во второй половине недели.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко призвал не проводить контрольные работы по четвергам. По его словам, работоспособность школьников в этот день заметно снижается, а пик активности обычно приходится на понедельник, вторник и среду.

Гриб считает, что с учетом интенсивности занятий в старших классах и адаптации младших школьников среду можно сделать менее загруженным днем. По его мнению, это также позволит повысить эффективность учебы в четверг и пятницу.

«Думаю, что среда должна стать полувыходным днем. Это, кстати, поможет учиться более эффективно в четверг и пятницу», – сказал Гриб.

Заместитель секретаря ОП РФ отметил, что похожая практика существует в некоторых зарубежных странах и позволяет распределять учебную нагрузку школьников более равномерно.

В качестве примера Гриб привел Францию и Бельгию. По его словам, там среда является менее загруженным учебным днем: в младшей школе занятия заканчиваются в 12:00, а в старшей – в 13:00.