Общественник Бондарь предупредил россиян о штрафах за сбор ягод в лесу

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В некоторых случаях сбор лесных ягод может обернуться для граждан административным штрафом. Об этом рассказал общественный деятель Дмитрий Бондарь, передает RT.

По его словам, прежде всего стоит понимать, что наказание предусмотрено не за сам факт сбора ягод, а за нарушение определенных правил. Так, если человек сорвет растения, занесенные в Красную книгу, по незнанию или намеренно, это может повлечь штраф в размере от 2,5 до 5 тыс. рублей – согласно статье 8.35 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Кроме того, строгий запрет действует на сбор любых природных ресурсов на территории заповедников и национальных парков. За такие действия, напомнил Бондарь, предусмотрен штраф в размере от 3 до 4 тыс. рублей.

«Важно обращать внимание на то, какие именно ягоды вы собираете. Некоторые растения находятся под охраной не только на федеральном уровне, но и в отдельных регионах», – подчеркнул он.

Так, например, в некоторых областях действуют ограничения на сбор черники и брусники – особенно если речь идет о сборе в промышленных объемах. Даже привычная морошка может оказаться под временным запретом, если местные власти ввели ограничения на ее сбор в текущем сезоне.

Чтобы избежать проблем, эксперт рекомендует заранее уточнять информацию о возможных запретах. Перед походом в лес стоит ознакомиться с правилами в местном лесничестве или обратиться в органы природоохранного надзора.

«Не собирайте незнакомые растения – они могут оказаться под охраной закона. А на территории заповедников лучше ограничиться наблюдением за природой. Это поможет сохранить ее и избежать неприятных последствий», – подытожил Бондарь.