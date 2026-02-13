Общественник Бондар предложил закрепить 14 февраля как День рыбака и охотника

Генеральный директор Центра реализации социальных проектов «Рыбаки и Охотники» Александр Бондар предложил учредить в России новую памятную дату – День рыбака и охотника – 14 февраля. Обращение направлено на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина, сообщает «РИА Новости».

В письме Бондар просит рассмотреть возможность внесения изменений в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» и включить 14 февраля в перечень памятных дат как День рыбака и охотника.

В документе говорится, что официальный статус такого праздника поможет восстановить исторические и духовные традиции, будет способствовать укреплению института семьи, популяризации активного отдыха на природе и формированию у молодежи бережного отношения к окружающей среде.

Кроме того, по мнению автора инициативы, это станет шагом к укреплению национальной идентичности и уважения к труду представителей одного из древнейших промыслов России.

В обращении также отмечается, что для значительной части россиян 14 февраля связано с днем памяти Святого Трифона, которого считают покровителем рыбаков и охотников.

Бондар указывает, что в русской православной традиции Святой Трифон издавна почитается как заступник представителей этих профессий. В день его памяти, 14 февраля, проходят молебны, во время которых рыбаки и охотники просят о хорошем улове, удачной охоте и защите от опасностей.