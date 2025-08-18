Общественница предположила, какие фильмы могут скоро лишиться прокатных удостоверений

Первого марта следующего, 2026 года в России вступит в силу закон о блокировке выдачи прокатного удостоверения фильмам, которые в Министерстве культуры РФ сочтут дискредитирующими духовно-нравственные ценности. Новеллу в беседе с «Радио 1» прокомментировала лидер общественной организации «Русская инициатива» Юлия Серебрянская.

Общественница сочла допустимым, что уже вышедшие фильмы «будут пересматриваться и им будет дана оценка». «Потому что, если брать фильмы, которые были сделаны 10, 15, 20 лет назад и получили призовые места на фестивалях, я бы, например, пересмотрела с позиции нового закона. Не всё, что там сказано, – хорошо», – объяснила она свою позицию.

При этом, по мнению Серебрянской, картины, которые действительно полюбились зрителям, не вызовут вопросов относительно их соответствия традиционным ценностям.

«<…> я уверена, что все любимые нами фильмы в этом плане в полном порядке. Конечно, возможно, какие-то картины стоит пересмотреть в свете нового закона, но вряд ли это станет большой потерей», – подытожила она.