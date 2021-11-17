Общественная палата Татарстана организует горячую линию по образованию и воспитанию

Завтра, 18 ноября, Общественная палата Республики Татарстан с 14.00 до 16.00 проведет горячую линию, посвященную вопросам образования и воспитания. Об этом сообщает пресс-служба палаты.

На вопросы татарстанцев ответят члены Комиссии Общественной палаты РТ по образованию и науке — ректор Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова Асия Тимирясова и директор сети частных дошкольных учреждений «Центр образования „Егоза“» Наталья Реснянская, а также эксперт Общественной палаты Рустем Хайбрахманов.

Обращения жителей республики принимались через интернет-приемную ОП РТ до сегодняшнего дня. Однако у интересующихся проблемами образования и воспитания будет возможность задать свои вопросы и непосредственно по телефону горячей линии: 8 (800) 350-44-72 — с 14.00 до 16.00 завтрашнего дня.