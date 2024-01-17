Общественная палата РТ заключила соглашения с 13 НКО об обеспечении наблюдения на выборах

В Казани состоялось подписание соглашений о сотрудничестве Общественной палаты РТ с организациями некоммерческого сектора республики перед грядущими выборами. Таким образом, представители объединений смогут пройти специальное обучение и стать наблюдателями.

«Всего были заключены соглашения с 13 различными объединениями. За ними стоят их коллективы. Предстоящие выборы – это важный и ответственный момент в жизни государства и нашей республики в частности. Сейчас наша задача вместе с представителями гражданского общества обеспечить доступность, прозрачность, грамотность выборов. Они будут теми, кто будет работать непосредственно на участках в качестве наблюдателей», – пояснил заместитель председателя Общественной палаты РТ Мунир Гафиятуллин.

Причем соглашения заключены на длительный срок, они будут работать в течение нескольких избирательных кампаний начиная с выборов Президента России в марте этого года.

С конца января представители общественных организаций начнут профильное обучение. Там им расскажут об особенностях работы на избирательных участках, методах решения различных ситуаций и какие могут возникнуть вопросы, добавил председатель исполнительного комитета татарстанского отделения «Ассоциации юристов России», руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Общественной палаты РТ Тимур Какохо.

«Такая практика проводится ежегодно, она доказала свою эффективность. Мы заключаем соглашения, чтобы обменяться опытом. После каждого электорального цикла каждый делится тем, какие ситуации происходили на участках, с какими проблемами сталкивались. А мы здесь, в штабе, анализируем, консультируем и на основе опыта проводим обучение. Сейчас мы готовим программу обучения», – сообщил Какохо.

Соглашения были заключены сразу с 13 организациями разных направлений. В частности, среди них было много молодежных объединений. По словам руководителя «Молодой гвардии Единой России» Руслана Шигабутдинова, ребята проявляют большой интерес к избирательным процессам и хотят познакомиться с ними изнутри.

«У каждого есть внутренние цели, амбиции, мотивация. Для тех ребят, которые хотят изнутри понять, как проходят выборы, это всегда интересно. Среди нашего актива никогда не возникает каких-то противоречий, большая часть хотят быть сопричастными к таким событиям», – поделился Шигабутдинов.

Напомним, восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта текущего года. Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия РФ.

В ЦИК подали документы 15 кандидатов, причем четырем из них было отказано в регистрации. Таким образом, документы были приняты у 11 претендентов, в том числе у действующего главы государства Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец. На данный момент уже допущены до выборов три кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР) и Николай Харитонов (от партии КПРФ).