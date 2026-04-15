Общественная палата РТ хочет возродить Координационный совет при муниципалитетах

В Татарстане хотят возродить Координационный совет Общественных советов при муниципальных образованиях. Об этом сообщил председатель Общественной палаты РТ Александр Терентьев на 20-м заседании Госсовета РТ.

«Важно вопросами поддержки некоммерческих организаций и институтов гражданского общества заниматься на самом близком к людям уровне – муниципальном. Нужна координация этой работы, тиражирование лучших практик, информационная работа», – сказал он.

Терентьев отметил, что необходимо также обновить муниципальные программы поддержки некоммерческих организаций.

«Такие программы были в каждом районе, сейчас осталось 22 программы. В них говорится о финансовой, имущественной поддержке, о разных формах работы, о грантах и так далее. Но необходимо, чтобы муниципалитеты имели возможность закладывать некие средства бюджета на поддержку», – подчеркнул он.

По словам Терентьева, в Татарстане зарегистрировано более 6,1 тыс. общественных некоммерческих организаций. «Некоммерческий сектор выступает драйвером решения социальных проблем, которые не покрываются государством и бизнесом», – заметил он.

Председатель Общественной палаты добавил, что Общественные советы созданы в муниципальных районах и городских округах. В прошлом году действовало 44 таких совета, в состав которых входило 675 человек.

«Они выступают ключевым институтом для обеспечения взаимодействия между органами власти и обществом», – заключил он.