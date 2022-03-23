Общественная палата РТ расскажет об обеспечении инвалидов средствами реабилитации

В Татарстане откроется горячая линия, посвященная вопросам обеспечения инвалидов средствами реабилитации. Специалисты расскажут, как решается эта задача в республике.

«Своевременное обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями, абсорбирующим бельем и другими специальными средствами — этой задаче всегда уделялось пристальное внимание Совета по делам инвалидов при Президенте Республики Татарстан, Правительства республики», — говорится в сообщении пресс-службы Общественной палаты РТ.

На вопросы татарстанцев ответят и.о. управляющего и представители регионального отделения Фонда социального страхования РФ по РТ, а также члены палаты и уполномоченный по правам человека в РТ.

Горячая линия состоится 25 марта с 14.00 до 16.00.

Задать вопрос можно непосредственно по номеру горячей линии 8(800)350-44-72 либо заранее (до 24 марта) на электронную почту oprt.tatar@yandex.ru и через интернет-приемную ОП РТ.