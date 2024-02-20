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Общественная палата РТ подписала соглашение с центром «Бизнес против коррупции»
Общественная палата Татарстана подписала соглашение о сотрудничестве с Центром общественных процедур «Бизнес против коррупции», сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей при Раисе РТ.
Стороны договорились совместно работать над укреплением институтов гражданского общества, обеспечивать открытое обсуждение важнейших проблем экономического и социального развития РТ, совершенствовать механизм учета общественного мнения при принятии решений органами госвласти и органами местного самоуправления.
Документ подписан председателем Общественной палаты РТ Зилей Валеевой и сопредседателем общественного совета «Бизнеса против коррупции» по административному и гражданскому направлениям Гульнарой Сергеевой.
Также ожидается, что ОП и центр будут обмениваться данным соцопросов и социального мониторинга, а также консультироваться по проблемам, интересующим обе стороны.
«Защита деловой сферы является сложной и ответственной задачей, которую можно успешно решить только при совместных усилиях. Мы всегда рады приветствовать предпринимателей и партнеров, которые готовы работать вместе над решением этих задач», — подчеркнула Гульнара Сергеева.
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