Общественная палата РТ подписала соглашение с центром «Бизнес против коррупции»

Фото: пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей при Раисе РТ

Общественная палата Татарстана подписала соглашение о сотрудничестве с Центром общественных процедур «Бизнес против коррупции», сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей при Раисе РТ.

Стороны договорились совместно работать над укреплением институтов гражданского общества, обеспечивать открытое обсуждение важнейших проблем экономического и социального развития РТ, совершенствовать механизм учета общественного мнения при принятии решений органами госвласти и органами местного самоуправления.

Документ подписан председателем Общественной палаты РТ Зилей Валеевой и сопредседателем общественного совета «Бизнеса против коррупции» по административному и гражданскому направлениям Гульнарой Сергеевой.

Также ожидается, что ОП и центр будут обмениваться данным соцопросов и социального мониторинга, а также консультироваться по проблемам, интересующим обе стороны.

«Защита деловой сферы является сложной и ответственной задачей, которую можно успешно решить только при совместных усилиях. Мы всегда рады приветствовать предпринимателей и партнеров, которые готовы работать вместе над решением этих задач», — подчеркнула Гульнара Сергеева.