Общественная палата РТ подготовит более 2,7 тыс. наблюдателей на выборах Президента РФ

Общественная палата Татарстана подготовит более 2,7 тыс. наблюдателей на выборах Президента России. Об этом сообщил «Татар-информу» региональный координатор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в РТ, председатель комиссии Общественной палаты РТ по правовым вопросам и общественному контролю Тимур Какохо.

«Общественная палата является ключевым субъектом общественного контроля и на каждом избирательном участке присутствуют наши наблюдатели. У нас их 2 722. Постараемся, чтобы в каждом УИК присутствовали наблюдатели от Общественной палаты», – сказал спикер.

Какохо отметил, что Общественная палата подписала около 30 соглашений с ведущими некоммерческими организациями, представители которых примут участие в качестве наблюдателей. «Это Союз отцов, организация “Многодетные семьи РТ”, Лига студентов, молодежные организации и другие. Мы их обучаем», – подчеркнул он.

Проголосовать на выборах Президента России можно будет 15, 16 и 17 марта. До выборов допустили четырех кандидатов: Владислава Даванкова (от партии «Новые люди»), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и действующего российского лидера Владимира Путина (самовыдвиженец).