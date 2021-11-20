Общественная палата РТ организует горячую линию по медобслуживанию в пандемию

Общественная палата Республики Татарстан 22 ноября 2021 года с 14.00 до 16.00 проведет горячую линию по вопросам организации медицинской помощи в период пандемии Covid-19.

Звонки граждан на горячую линию будут приниматься по телефону 8 (800) 350-44-72 с 14.00 до 16.00.

Можно также обратиться через Интернет-приемную Общественной палаты Республики Татарстан https://oprt.tatarstan.ru/ipriem/message-form.htm до 22 ноября 2021 года до 14.00.

На вопросы граждан ответят председатель Комиссии Общественной палаты Республики Татарстан по здравоохранению и экологии В.Д. Менделевич и первый заместитель министра здравоохранения РТ А.Р. Абашев.