Общественная палата РТ назвала размер премий Раиса Татарстана

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Размер премий Раиса РТ за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан в 2025 году назвала сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» глава комитета по присуждению премии – председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

«Размер премии за личный вклад в развитие гражданского сообщества Татарстана составляет 500 тыс. рублей. Премия была увеличена с прошлого года, ранее размер премии составлял 250 тыс. рублей. Таких премий будет три», – отметила она.

Еще предусмотрено пять премий для некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты и вносящие свой вклад в развитие гражданского общества. Это пять премий по 800 тыс. рублей. Размер премий также был удвоен в прошлом году.

По данным Валеевой, в Татарстане зарегистрировано более 6 тыс. различных НКО, но стабильно работают лишь около тысячи. В последние годы на премию Раиса РТ обычно выдвигается около 100 соискателей. Правом выдвижения кандидатов обладают общественные советы муниципальных образований, общественные советы при министерствах и ведомствах и НКО.

Прием документов на соискание премии Раиса РТ за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан завершается 29 сентября. Документы принимаются в Общественной палате РТ.