Общественная палата РТ: Мы идем на выборы семьями, выбираем будущее страны

Выборы высшего должностного лица страны — прямое участие каждого гражданина в управлении государством. Сегодня очень важно для каждого человека сделать свой выбор. Об этом сообщила «Татар-информу» председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

«Голосование в нашей стране всеобщее, прямое, равное для всех избирателей. Очень важно, чтобы каждый человек использовал свое право, данное Конституцией, и высказался о том, каким должен быть глава нашего государства. В период избирательной кампании у нас была возможность познакомиться со всеми кандидатами, узнать их предвыборные программы, сравнить их», — сказала она.

Спикер отметила, что избирательное законодательство дает каждому человеку возможность высказаться. Голосование тайное, но, тем не менее, через эту процедуру анализируются интересы и позиции граждан, берутся в работу.

«Думаю, что наши избиратели готовы сделать свой выбор в течение этих трех дней. Выборы для нас — ответственный и в тоже время семейный день. Определяя будущее страны — нашей огромной семьи, мы все идем на голосование семьями. Мы выбираем будущее страны, свое будущее, будущее нашей республики», — подчеркнула Валеева.

Напомним, что сегодня в России стартовали восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации, которые продлятся 15, 16 и 17 марта. До них допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).