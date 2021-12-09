Общественная палата РФ призвала отказаться от термина «QR-код»

Общественная палата России предложила отказаться от использования термина «QR-код» для обозначения документа, подтверждающего вакцинацию против коронавируса. Это следует из заключения палаты на законопроекты о введении QR-кодов для посещения общественных мест и при проезде на железнодорожном и авиатранспорте, передает РБК.

Авторы заключения уверены, что термин «QR-код» является «малопонятным и отпугивающим для большого числа граждан». Соответственно, законодателям предлагается использовать слова, «более понятные широкой аудитории», включая лиц пожилого возраста.

Помимо этого, в Общественной палате РФ обратили внимание на то, что и процедура получения кода вызывает затруднения и «эмоциональные переживания» у россиян без достаточного опыта использования современных гаджетов.

По мнению авторов отзыва, альтернативными названиями для подтверждающих вакцинацию от Covid-19 документов могли бы стать такие, как «сертификат иммунного здоровья» и «свидетельство».

Кроме того, члены ОП предложили существенно смягчить правительственные законопроекты. В частности, речь идет об увеличении числа мест, где не нужен сертификат о вакцинации, закреплении механизма выдачи сертификатов иностранцам, привитым незарегистрированными в России вакцинами и предоставлении права пользоваться транспортом без сертификатов «в экстренных жизненных ситуациях».

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также при проезде на железнодорожном и авиатранспорте. Первое чтение в нижней палате парламента запланировано на 16 декабря.