Общественная палата предложила ввести в России отцовский многодетный капитал

Председатель комиссии Общественной палаты России по демографии и член Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко предложил ввести в стране отцовский многодетный капитал в размере 639,4 тыс. рублей.

«<…> Правительству поручено до 1 июля подготовить предложения по формированию единой системы поддержки российских семей с детьми. <…> предлагаем разработать новый федеральный проект „Многодетная страна“, включив его в национальный проект „Демография“», — цитирует РИА Новости письмо общественника, адресованное вице-премьеру Татьяне Голиковой в преддверии Дня защиты детей.

Составители обращения выступили в том числе за создание многодетного (отцовского) капитала в размере федерального материнского капитала (639,4 тыс. рублей), предоставляемого при рождении трех и более детей в одной семье.

Кроме того, они уверены в действенности следующих мер: «Расширить направления использования федерального материнского капитала при рождении третьего или последующих детей. Ввести ежемесячное пособие в размере 2,5 тыс. рублей на каждого ребенка в многодетной семье, выплачиваемое до совершеннолетия младшего ребенка».

Помимо этого, общественники убеждены в необходимости ввести ежемесячную выплату на третьего и последующих детей в возрасте до трех лет во всех регионах всем семьям — независимо от их доходов. По мнению авторов инициативы, также следует разработать систему семейного налогообложения для многодетных семей с понижением налоговой ставки, чтобы семья с пятью детьми вовсе не платила налогов.

Среди иных предложенных мер — бесплатное высшее образование для детей из многодетных семей на условиях целевого контракта, освобождение от налогов на единственное жилье или транспортное средство, выплата субсидии при найме жилья, увеличение в три раза размера родового сертификата для многодетных матерей и ряд других.

Национальные проекты, включая и нацпроект «Демография», реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.