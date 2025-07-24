В Общественной палате предложили ввести экзамен по первой помощи при ДТП для водителей

Общественная палата РФ рекомендовала МВД ввести обязательную проверку практических навыков оказания первой помощи при дорожно-транспортных происшествиях в рамках экзамена на получение водительских прав. Соответствующие предложения содержатся в документе, подготовленном общественниками, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность внедрения в структуру государственной аттестации, проводимой при получении права на управление транспортным средством, обязательного практического блока, направленного на проверку у кандидатов в водители навыков оказания первой помощи», – говорится в рекомендациях.

Авторы инициативы отмечают, что подобная мера позволит объективно оценивать готовность будущих водителей к действиям в случае аварии и повысит уровень безопасности на дорогах.

Также в ОП предложили выделить курс по первой помощи в отдельный учебный модуль с увеличением количества академических часов и акцентом на практическую подготовку. Общественники считают, что преподавать данный предмет должны специалисты, прошедшие профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации по соответствующим направлениям.

Кроме того, рекомендуется дополнить образовательную программу элементами, направленными на развитие устойчивости к стрессу и обучение методам психологической саморегуляции в экстренных ситуациях. Обучение, по мнению экспертов, может проходить на базе учебных центров МЧС и Российского Красного Креста.

В настоящий момент курс «Первая помощь при ДТП» включает 16 академических часов, половина из которых отводится на теорию. Однако, как отмечают в ОП, занятия зачастую носят формальный характер и ограничиваются ознакомительной лекцией. Проверка практических навыков при сдаче экзамена в большинстве случаев отсутствует.