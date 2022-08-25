На форуме «Сообщество» предложили Татарстан для пилотного рейтинга общественных советов

Сделать Татарстан пилотным регионом по проведению регионального рейтинга общественных советов предложил заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. Он отметил, что у республики есть все возможности для проведения такого рейтинга.

«Я бы хотел посмотреть рейтинг общественных советов в региональном аспекте, чтобы знать, какой работает лучше всех. То есть ту методику, которую мы реализуем на федеральном уровне, можно применить в республике. Я бы хотел, чтобы Татарстан стал экспериментальной площадкой по проведению такого рейтинга», – заявил Гриб на площадке форума «Сообщество» в Казани.

Он добавил, что у Общественной палаты нет официального рейтинга российских регионов по общественному контролю, поэтому поделился «своей субъективной оценкой». «Безусловно, Татарстан один из лидеров. У вас очень четко выстроена поддержка и идет развитие гражданского общества. У вас активная Общественная палата, общественные советы. Поэтому, если делить регионы на несколько групп, то Татарстан – в первой», – подчеркнул спикер.

Владислав Гриб уточнил, что общественный контроль активно развивается и в Ханты-Мансийске, Тюмени, Московской области, на Дальнем Востоке, в Кировской области.

Он также озвучил основные проблемы, которые существуют в работе общественных советов на федеральном и региональном уровнях. Одна из них, по словам спикера, заключается во взаимоотношениях между общественниками и ведомствами. «При формировании общественных советов многие ведомства стараются набрать не экспертов, а друзей. Поэтому здесь надо понимать, что общественный совет – это партнер, но и критик. И самое главное – субъект общественного контроля», – пояснил заместитель секретаря Общественной палаты.

Он уточнил, что общественный совет должен выявлять недостатки, говорить о них открыто, выстраивать диалог с ведомством, формировать его экспертную базу. «Здесь возникает вторая проблема – в состав общественных советов должны входить авторитетные, независимые и активные эксперты», – продолжил Владислав Гриб.

По его мнению, есть еще одна проблема, но она решаема, – ресурсный потенциал общественных советов в плане финансирования их деятельности. Например, члены общественных советов должны выехать в командировку, но финансируется это за их же счет. «Это решается через общественные организации, гранты. В Татарстане грантовая поддержка гражданского общества, наверное, одна из лучших в России», – резюмировал спикер.