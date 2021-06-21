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21 июня 2021  16:10

Общественная палата подготовила уже более 200 тыс. общественных наблюдателей на выборы

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Общественная палата подготовила уже более 200 тыс. общественных наблюдателей на выборы 2021 года. Об этом РИА Новости рассказал председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП России Максим Григорьев.

«Это беспрецедентно большая цифра, — подчеркнул Григорьев. — Это не только наши общественные независимые наблюдатели. Но к нам обращались партии с просьбой, чтобы мы помогли в обучении».

При подготовке новых вариантов положения об общественном наблюдении учитывался опыт работы на голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ. Положение теперь разделено на две части — по наблюдению за выборами в Государственную Думу и выборами в ряде российских регионов.

Выборы депутатов ГД пройдут в сентябре. Дума избирается по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, остальные 225 — по одномандатным округам в один тур.

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