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Лауреаты Премии Президента РТ
18 августа 2022  12:09

Общественная организация ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан

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Региональная Общественная организация ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан создана в 1987 году в Казани. Является одной из наиболее деятельных организаций, создавшей республиканскую сеть местных отделений, объединяющей в своих рядах около миллиона ветеранов.

Организация тесно взаимодействует с Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в рамках строительства и организации деятельности домов-интернатов для престарелых и инвалидов, а также при проведении ежегодных рейдов по обследованию социально-бытовых условий ветеранов Великой Отечественной войны и т.д.

Лауреат премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан 2018 года.

В 2012 году на основе грантовых средств в 7 центрах республики (Казань, Зеленодольск, Буинск, Арск, Заинск, Агрыз, пгт. Алексеевск) организованы пункты «Прокат милосердия» для обеспечения нуждающихся ветеранов техническими средствами реабилитации. Одним из наиболее ярких социальных проектов организации является ежегодный фестиваль самодеятельных исполнителей среди ветеранов «Балкыш – Сияние», где приняли участие более 40 тыс. человек.

С 2016 года совместно с Министерством образования и науки РТ, Министерством связи и информатизации РТ, Министерством по делам молодежи РТ успешно реализуется социально-гуманитарный проект «Семейные фотохроники Великой Отечественной войны» с целью создания электронного фотоархива. В настоящее время собрано и в торжественной обстановке передано в Национальный музей Татарстана на вечное хранение и создание электронного архива более 5000 фотографий ветеранов Великой Отечественной войны.

Официальный сайт организации: https://veterany.tatarstan.ru

#Лауреаты Премии Президента РТ
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