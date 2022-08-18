Местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) Альметьевского муниципального района основана в 1978 году.

Вся деятельность организации направлена на повышение активности ветеранского движения в Альметьевском районе, защиту прав и интересов пенсионеров, обеспечению их достойного положения в обществе, посильного участия в управлении общественными и государственными процессами, вовлечение в общественную жизнь каждого ветерана.

Организация – лауреат премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан в 2020 году.

Проекты Совета ветеранов АМР направлены на решение конкретных проблем людей пожилого возраста, ветеранов войны и труда, инвалидов, активизацию работы с молодежью. Проводятся фестивали, конкурсы, дни национальных культур и обрядов, направленные на укрепление межнациональных связей.

С 2018 года совместно с Музыкальным колледжем реализуется проект «Университет – Третий возраст» по развитию творческих способностей пенсионеров (игра на музыкальных инструментах, обучение вокалу и хоровому пению, обучение иностранным языкам, рисование, живопись). В 2019 году проводился региональный конкурс фольклорных коллективов среди ветеранов (пенсионеров) Юго-Востока Татарстана «Тирян тамырлар» - «Живая нить традиций». Проведена большая работа по формированию базы данных нуждающейся категории одиноко проживающих ветеранов, детей войны, чьи отцы погибли на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Данная категория пенсионеров получила продуктовые наборы в количестве 495 шт.

Организована поисково-архивная работа по розыску наградных листов участников ВОВ и местам захоронения уроженцев Альметьевского района погибших на полях сражения и по сохранению традиций народов Татарстана.

Официальный сайт организации: https://www.sovetveteranov-almet.ru